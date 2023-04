Visite prochaine du président iranien en Syrie

Le dernier président iranien à s'être rendu à Damas est Mahmoud Ahmadinejad, en septembre 2010

Le président iranien Ebrahim Raïssi va effectuer "dans un proche avenir" une visite en Syrie, la première d'un chef de l'Etat iranien depuis le début de la guerre en 2011, a annoncé vendredi à Beyrouth le chef de la diplomatie iranienne.

Selon le quotidien pro-gouvernemental syrien Al-Watan, la visite aura lieu mercredi.

"Nous avons établi un programme et un plan pour la visite" du président Raïssi en Syrie, qui aura lieu "dans un proche avenir", a déclaré Hossein Amir-Abdollahian lors d'une conférence de presse à l'ambassade iranienne à Beyrouth au terme d'une visite au Liban. Il a qualifié "d'excellentes" les relations avec la Syrie, soulignant que son pays y avait dépêché depuis le début de la guerre "des conseillers militaires" pour aider le régime de Bachar al-Assad.

Principal allié régional de Damas, l'Iran soutient économiquement et militairement le régime de Bachar al-Assad depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. La visite du président iranien à Damas interviendra dans un contexte de détente régionale entre les deux poids lourds du Moyen Orient, l'Iran et l'Arabie saoudite, qui normalise également ses relations avec la Syrie.

Le ministre iranien a estimé à ce propos que le rapprochement entre Téhéran et Ryad aurait "des répercussions positives sur l'ensemble de la région et sur le Liban en particulier". Le président Assad s'était rendu en Iran en mai 2022, dans sa deuxième visite depuis le début du conflit.

Le dernier président iranien à s'être rendu à Damas est Mahmoud Ahmadinejad, en septembre 2010. M. Amir-Abdollahian doit s'y rendre au terme de sa visite au Liban. Le ministre iranien, dont c'est la deuxième visite au Liban depuis le début de l'année, s'est entretenu jeudi soir avec le secrétaire général du puissant Hezbollah, Hassan Nasrallah, selon la formation pro-iranienne. Il a également rencontré les principaux responsables libanais avant de se rendre au Liban sud, dans un parc établi par son pays à proximité de la frontière avec Israël.

Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré son appel à élire sans plus tarder un président au Liban, pays privé de chef d'Etat depuis six mois. Il a assuré que son pays ne s'ingérait pas dans le processus, même si le puissant Hezbollah soutient la candidature de l'ancien ministre Sleiman Frangié, allié de la formation pro-iranienne et proche du régime syrien.