Des étudiants palestiniens évacués du Soudan arrivent à Gaza

Plus de 170 étudiants palestiniens qui ont fui les violences au Soudan sont arrivés vendredi dans la bande de Gaza, via l'Egypte.

La commission de l'Autorité palestinienne en charge des points de passage dans la bande de Gaza a indiqué qu'un premier groupe de "172 étudiants sont arrivés à la patrie par le point de passage frontalier de Rafah". Les étudiants ont été accueillis par leurs proches avec des larmes et des embrassades.

"La situation était vraiment difficile, les bombardements ont touché tous les endroits à Khartoum", a raconté Nasser Qishta, un étudiant. "L'ambassade palestinienne au Soudan nous a contactés, a rassemblé les étudiants et nous a transférés à Gaza", a ajouté cet étudiant qui compte revenir à son université au Soudan "dès que les conditions le permettront".

Le Soudan est depuis le 15 avril en proie à une guerre entre les forces du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée et dirigeant de facto du pays depuis le putsch de 2021, et celles de son numéro deux Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit a déjà fait plus de 500 morts. De nombreux pays se pressent pour évacuer leurs ressortissants par les voies maritime, aérienne ou terrestre. Les opérations se sont intensifiées cette semaine, après un cessez-le-feu de 72 heures entré en vigueur mardi, même s'il n'a quasiment pas été respecté.

Wael al-Masri, étudiant en médecine, a estimé que la situation au Soudan ressemblait à une "guerre civile". "Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à rentrer", a-t-il déclaré au passage de Rafah spécialement ouvert par les autorités égyptiennes.