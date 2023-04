Le chef du Hamas se rendra à Téhéran après avoir accepté l'invitation iranienne

Haniyeh a exprimé ses remerciements et son appréciation pour l'appel, confirmant son acceptation de l'invitation et son intention de se rendre bientôt à Téhéran

Le chef du Hamas Ismail Haniyeh devrait se rendre prochainement en Iran, a annoncé vendredi le groupe terroriste basé à Gaza.

La visite d'Haniyeh sera liée aux « développements politiques et sur le terrain », a déclaré le Hamas. La visite en République islamique est considérée par beaucoup comme un signe d'amélioration des relations entre le Hamas et l'Iran suite aux tensions à propos de la guerre civile en Syrie. Le Hamas et Téhéran étaient en désaccord manifeste, après que le groupe terroriste a refusé de soutenir publiquement le président syrien Bashar Assad pendant la décennie meurtrière de guerre civile dans le pays.

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré que Haniyeh avait reçu un appel téléphonique du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, l'invitant à se rendre à Téhéran. La déclaration a confirmé que le chef du Hamas, qui vit au Qatar, devrait rencontrer les dirigeants iraniens sur les nouveaux développements dans la région.

Haniyeh "a exprimé ses remerciements et son appréciation pour l'appel, confirmant son acceptation de l'invitation et son intention de se rendre bientôt à Téhéran", indique le communiqué. L'invitation de l'Iran au dirigeant du Hamas fait suite à une visite du ministre iranien des Affaires étrangères au Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a rencontré le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah pour discuter des derniers développements dans la région, au cours de laquelle les deux hommes ont visité la frontière sud du Liban avec Israël, a annoncé vendredi le bureau de presse du groupe terroriste libanais.

La visite de Haniyeh à Téhéran intervient également alors que le président iranien Ebrahim Raisi devrait se rendre en Syrie la semaine prochaine. La visite serait la première d'un président iranien depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie en 2011. Avec l'aide militaire et le soutien économique de l'Iran et de la Russie, le président syrien Bachar al-Assad a pu inverser le cours du conflit et reprendre le contrôle de la majeure partie de son pays.