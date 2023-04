L'intérêt de Riyad pour des contacts avec le Hezbollah fait suite au rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ont discuté d'une possible prise contact entre l'Arabie saoudite et le groupe terroriste libanais, a appris le journal libanais Al-Akhbar.

En outre, un gouvernement européen anonyme a fait part de l'intérêt de Riyad pour l'ouverture de négociations avec le Hezbollah, soutenu par l'Iran, par l'intermédiaire d'une tierce partie. Cette évolution fait suite au rétablissement des relations diplomatiques entre de l'Arabie saoudite et l'Iran, ainsi qu'à l'ouverture de pourparlers de paix avec les parties en conflit au Yémen.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le chef du Hezbollah lors de sa visite de trois jours au Liban la semaine dernière. Les deux hommes ont notamment discuté des derniers développements dans la région.

Il s'agissait de la première visite d'Amir-Abdollahian au Liban depuis le rapprochement entre Téhéran et Riyad, avec la médiation de la Chine. Le ministre, qui s'est rendu devant la frontière avec Israël, a encouragé les partis libanais à "accélérer" les négociations concernant l'élection d'un nouveau président du pays, affirmant que Téhéran soutiendrait "tout accord".