La Russie agit contre les avions américains en Syrie (responsable)

Des pilotes russes ont tenté d'abattre des avions américains au-dessus de la Syrie, selon un porte-parole du Commandement central des États-Unis au média CNN.

Ces tentatives ont eu lieu dans plusieurs cas récents de comportement agressif de la part des pilotes russes, a affirmé le colonel Joe Buccino.

Les pilotes russes ne semblent pas vouloir abattre des avions américains, a précisé un responsable américain, mais ils pourraient essayer de "provoquer" les États-Unis et de "nous entraîner dans un conflit international". Dans l'aviation militaire, le "dogfighting" consiste à s'engager dans un combat aérien, souvent à des distances relativement proches.

Vasily Maximov (AFP/Archives) Un bombardier russe Sukhoï Su-35 bomber atterrit à la base militaire de Hmeimim, en Syrie

Une vidéo publiée par le commandement central américain le 2 avril montre un chasseur russe SU-35 interceptant de manière "dangereuse et non professionnelle" un chasseur américain F-16. Une seconde vidéo, datant du 18 avril, montre un pilote russe qui a violé l'espace aérien de la coalition et s'est approché à moins de 2 000 pieds d'un avion américain, une distance qu'un avion de chasse peut parcourir en quelques secondes.

Depuis plusieurs années, les États-Unis et la Russie ont mis en place une ligne de "déconfliction" entre les deux armées en Syrie afin d'éviter les erreurs involontaires ou les rencontres susceptibles de conduire à une escalade. Depuis le début du mois de mars, les avions russes ont violé les protocoles de "déconfliction" à 85 reprises, a indiqué le responsable, notamment en volant trop près des bases de la coalition.