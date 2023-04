Yeshiva university organise la première conférence sur les études juives à Dubaï

Le programme évoquera les échanges philosophiques et l'influence mutuelle entre le judaïsme et l'islam

Yeshiva university et l'université Mohammed Ben Zayed pour les sciences humaines lanceront la semaine prochaine la toute première conférence conjointe entre une université juive américaine et une université émiratie au Musée du carrefour des civilisations à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a rapporté le quotidien Israel Hayom.

La conférence renforcera les partenariats universitaires entre l'Université juive américaine et les Émirats arabes unis et favorisera de nouvelles possibilités de dialogue entre juifs et musulmans au Moyen-Orient.

Intitulé "Philosophies en interaction, amitiés partagées", le programme évoquera les échanges philosophiques et l'influence mutuelle entre le judaïsme et l'islam, avec un accent particulier sur le grand érudit médiéval Moïse Maïmonide.

Un dîner casher sera servi, en présence de responsables locaux, de chefs religieux, de chercheurs et d'étudiants de l'Université de Jérusalem et du MBZUH (Université Mohammed Ben Zayed University pour les sciences humaines).