L'Arabie saoudite prévoit 315 000 nouvelles chambres d'hôtel d'ici 2030

L'Arabie saoudite prévoit d'ouvrir 315 000 nouvelles chambres d'hôtel d'ici 2030, selon un rapport du cabinet de conseil immobilier Knight Frank, cité par Al-Arabiya.

Cela signifierait que le nombre de chambres d'hôtel dans le Royaume sera plus de deux fois supérieur à celui de Dubaï, haut lieu du tourisme, qui compte actuellement 140 000 chambres. Le développement du secteur de l'hôtellerie est un aspect majeur du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise à diversifier l'économie par rapport au pétrole.

"Le volume de clés de chambres d'hôtel qui devraient être livrées dans le Royaume d'ici 2030 est tout simplement incroyable, avec un stock total probable de près de 450 000 chambres d'hôtel", a déclaré Faisal Durrani, responsable de la recherche pour le Moyen-Orient, dans un communiqué.

AFP

Le tourisme intérieur constituera une part importante du plan du Royaume, a expliqué M. Durrani. Selon Knight Frank, 65 % des Saoudiens voyagent à l'intérieur du pays entre une et trois fois par mois.

"Avec 56 % de la population du royaume âgée de moins de 35 ans, la demande pour différents types d'hébergement continuera probablement à émerger comme une considération importante pour l'industrie. Nous devrons penser plus largement et incorporer des sites de glamping (type d'hébergement touristique alternatif proche du camping) de luxe et des auberges de jeunesse pour répondre à ce segment de plus en plus important du marché si nous voulons qu'il prospère, tout en tenant compte des sensibilités culturelles et de la nécessité de procéder à des adaptations appropriées", a poursuivi M. Durrani.

Turab Saleem, responsable de l'hôtellerie pour l'Arabie saoudite chez Knight Frank, a souligné la nécessité de mettre en place de nouvelles infrastructures pour soutenir la croissance du secteur touristique. "Il est essentiel de soutenir les infrastructures d'accueil, telles que les nouveaux aéroports et les compagnies aériennes nationales, et de mettre en place un cadre législatif qui facilite l'accès au secteur pour les investisseurs internationaux", a-t-il affirmé.