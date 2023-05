Alireza Akbari a transmis des informations essentielles qui ont confirmé que l'Iran cherchait à se doter d'armes nucléaires

L'Iran a exécuté par pendaison, en janvier un ancien haut fonctionnaire qui a fourni pendant une décennie des renseignements précieux à la Grande-Bretagne sur les programmes nucléaires et militaires iraniens, selon des responsables des services de renseignement occidentaux cités par le New York Times. L'espion a transmis des informations essentielles qui ont confirmé que l'Iran cherchait à se doter d'armes nucléaires et qui ont convaincu le monde d'imposer des sanctions sévères à Téhéran.

L'identité de cet espion est restée longtemps secrète, mais son exécution le 11 janvier a révélé qu'il s'agissait d'Alireza Akbari, l'ancien vice-ministre iranien de la Défense. L'ancien fonctionnaire menait une double vie : en apparence, il était un fanatique religieux et un faucon politique, un commandant militaire de haut rang des Gardiens de la révolution et un vice-ministre de la Défense favorable à l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran. Il a aussi travaillé au sein du secrétariat du Conseil national suprême de la sécurité.

https://twitter.com/i/web/status/1614168560980590593 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alireza Akbari a ensuite déménagé à Londres où il s'est lancé dans des activités privées, tout en conservant la confiance des dirigeants iraniens. En 2004, d'après les Occidentaux, il a commença à partager les secrets nucléaires de l'Iran avec les services de renseignement britanniques. Mais en 2019, avec l'aide des services de renseignement russes, les Iraniens ont fini par découvrir qu'Akbari avait révélé l'existence d'un programme clandestin d'armement nucléaire iranien dans les montagnes près de Téhéran, et ont fini par l'arrêter entre mars 2019 et mars 2020.

Téhéran l'a également accusé d'avoir divulgué l'identité et les activités de plus de 100 fonctionnaires, dont Mohsen Fakhrizadeh, le scientifique nucléaire en chef éliminé par Israël en 2020. La Grande-Bretagne, quant à elle, n'a jamais reconnu publiquement qu'Alireza Akbari, devenu citoyen britannique en 2012, était son espion.