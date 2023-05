Abu Dhabi, classée "ville la plus intelligente" du Moyen-Orient

"Hormis Abu Dhabi et Dubaï, toutes les villes occupant le top 20 sont situées en Europe ou en Asie"

Pour la troisième fois consécutive, Abu Dhabi a été classée comme "la ville la plus intelligente de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord", selon le rapport IMD Smart City Index 2023. L'étude a notamment évalué l'infrastructure et les services numériques disponibles pour les résidents, en s'appuyant sur des variables liées à la perception des résidents et à l'interaction avec les efforts du gouvernement dans les domaines de la santé et de la sécurité, la mobilité, les activités, les opportunités (système de travail et d'éducation), et la gouvernance.

Publié par l'International Institute for Management Development (IMD), basé en Suisse, en collaboration avec l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD), le rapport classe Abu Dhabi au 13e rang mondial sur 141 villes, tandis que Dubaï occupe la 17e place. "Hormis Abu Dhabi et Dubaï, toutes les villes occupant le top 20 sont situées en Europe ou en Asie. L'absence de villes américaines ou africaines est notable", souligne le rapport.

Ryan LIM / AFP

L'étude annuelle de l'IMD sur le développement des villes intelligentes a été élaborée à partir de données recueillies auprès de 120 habitants de 118 villes du monde entier.

Selon le classement, les 10 premières villes "intelligentes" sont : Zurich, Oslo, Canberra, Copenhague, Lausanne, Londres, Singapour, Helsinki, Genève et Stockholm.

Karim Sahib/AFP

Les "villes intelligentes" contribuent au développement de nombreux secteurs clés, tels que le secteur des transports intelligents et l'économie intelligente.