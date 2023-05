Un enfant dévoré par un lion dans un zoo de la bande de Gaza

L'enfant aurait franchi l'enceinte clôturée du zoo par une brèche dans le grillage

Un petit garçon de six ans est décédé lundi après avoir été attaqué par un lion dans le zoo de la ville de Khan Yunes, dans la bande Gaza. Transporté à l'hôpital, il est décédé de ses blessures peu de temps après.

Twitter Hamada Nidal Hassan Aktit

Alors que la police a lancé une enquête pour éclaircir les circonstances du tragique incident, les premières informations publiées dans les médias palestiniens indiquent que l'enfant, prénommé Hamada Nidal Hassan Aktit, aurait franchi l'enceinte clôturée du zoo par une brèche dans le grillage, et aurait été attaqué par le lion alors qu'il s'approchait de son enclos. Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent effectivement une brèche dans le grillage et du sang maculé sur la cage du lion. La police locale a annoncé la fermeture du zoo jusqu'à la fin de l'enquête.