"Des mesures doivent être prises sur le terrain pour améliorer la réalité dans laquelle vivent la Syrie et les Syriens" (ministre jordanien)

La Syrie contribuera à mettre fin au trafic de drogue à travers ses frontières avec la Jordanie et l'Irak, et trouvera des moyens de coordonner le retour volontaire de millions de Syriens déplacés, selon une déclaration publiée à l'issue d'une réunion de diplomates arabes qui s'est tenue lundi à Amman.

Les ministres des Affaires étrangères de la Syrie, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak et de l'Égypte se sont réunis dans la capitale jordanienne pour discuter des moyens de normaliser les relations avec Damas et d'élaborer une feuille de route pour mettre fin à la guerre civile syrienne. Il s'agissait des premières discussions entre Damas et un groupe d'États arabes depuis la décision de suspendre la Syrie de la Ligue arabe en 2011, après la répression brutale des manifestations contre le président Bachar al-Assad.

Les responsables ont convenu de "prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la contrebande aux frontières avec la Jordanie et l'Irak" et de travailler au cours du mois prochain pour identifier les producteurs et les transporteurs de stupéfiants dans ces deux pays, selon le communiqué. Ils ont également discuté des voies à suivre pour le retour volontaire chez eux des millions de Syriens déplacés.

S'adressant aux journalistes après la réunion, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a affirmé que la réunion était "un début, et que le processus était en cours" pour mettre fin au conflit. "Des mesures doivent être prises sur le terrain pour améliorer la réalité dans laquelle vivent la Syrie et les Syriens", a ajouté M. Safadi. La Syrie est notamment accusée par les gouvernements arabes et l'Occident de produire le captagon, une amphétamine lucrative qui crée une forte dépendance, et d'organiser sa contrebande dans le Golfe.

POOL AFP via AP/Khalil Mazraawi 2020 ©

Interrogé sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, M. Safadi a répondu que la décision devait être prise par l'organisation elle-même. Il n'a pas précisé si cette question était à l'ordre du jour du prochain sommet de la Ligue, qui se tiendra en Arabie saoudite le 19 mai.