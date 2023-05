Israël "doit assumer la responsabilité" de la mort de Khader Adnan (Houthis)

"Nous louons l'action héroïque menée par les factions palestiniennes contre Israël"

L'organisation terroriste Houthi du Yémen a menacé Israël ce mardi après la mort du prisonnier de sécurité et chef du Jihad islamique, Khader Adnan, et des tirs de roquettes depuis Gaza vers les localités du sud.

"Nous louons l'action héroïque menée par les factions palestiniennes contre Israël et nous confirmons notre soutien à toutes les actions que la résistance palestinienne entreprendra pour faire face aux actions criminelles contre les prisonniers palestiniens", a déclaré l'organisation.

"Nous considérons que l'ennemi israélien est responsable de l'assassinat du martyr Khader Adnan et des crimes en cours contre les prisonniers palestiniens et nous condamnons fermement l'assassinat du cheikh Adnan qui s'est courageusement opposé à l'occupation israélienne", a-t-elle affirmé en appelant "la communauté internationale et les organisations des droits de l'homme à assumer la responsabilité des abus quotidiens d'Israël contre le peuple palestinien et à adopter une position ferme".

AP Photo/Hani Mohammed

Adnan est mort en prison après avoir jeûné pendant 86 jours. Il a été arrêté plus de dix fois dans le passé et libéré. Il vivait dans le village d'Araba, près de Jénine. Il est devenu populaire dans le monde en devenant un symbole de l'opposition à Israël, suite à ses grèves de la faim prolongées qui ont conduit à sa libération à plusieurs reprises.