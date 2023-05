Première visite du président iranien à Damas depuis 2010

Cette visite se déroule dans un contexte de réchauffement diplomatique dans la région, marqué par le dégel des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran

Le président iranien Ebrahim Raïssi, dont le pays soutient fermement le gouvernement syrien, se rend mercredi à Damas pour la première fois depuis le début de la guerre en 2011, au moment où la Syrie cherche à financer sa reconstruction. Il s'agit de la première visite d'un président iranien en Syrie depuis 2010, même si Téhéran fournit depuis longtemps un soutien économique, politique et militaire au régime du président Bachar al-Assad.

Cette visite officielle de deux jours se déroule dans un contexte de réchauffement diplomatique dans la région, marqué par le dégel des relations entre les deux poids lourds du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et l'Iran.

AP Photo/Vahid Salemi Le président iranien Ebrahim Raïssi

Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Bahadori Jahromi, a affirmé que ce voyage, à l'invitation du président Assad, revêtait une "importance stratégique" pour les deux pays et que son objectif était d'ordre "économique". "Les deux pays ont coopéré avec succès dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme", et ils "peuvent également coopérer lors de la reconstruction" de la Syrie, a-t-il ajouté.

Ebrahim Raïssi doit rencontrer Bachar al-Assad et "discuter de leurs relations bilatérales, des questions économiques et politiques et des "développements positifs" sur le plan diplomatique régional, selon l'agence officielle syrienne Sana. Selon le quotidien syrien pro-gouvernement Al-Watan, le président iranien devrait visiter plusieurs quartiers de Damas.

AFP Le président syrien Bachar al-Assad

Le rapprochement inattendu entre l'Arabie saoudite et l'Iran bénéficie à Bachar al-Assad, qui s'efforce de mettre fin à plus d'une décennie d'isolement diplomatique. Plusieurs capitales arabes longtemps hostiles au régime de Damas, dont Ryad, ont récemment renoué avec lui, notamment après le séisme dévastateur de février en Turquie et en Syrie.