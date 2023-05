La Ligue arabe va tenir des réunions extraordinaires sur le Soudan et la Syrie

Le retour de la Syrie au sein de l'organisation est de plus en plus évoqué

Les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe se réuniront dimanche au Caire pour deux réunions extraordinaires sur la guerre au Soudan et la Syrie, dont le retour au sein de l'organisation est de plus en plus évoqué, a indiqué jeudi un haut diplomate.

L'organisation panarabe "étudiera le dossier du Soudan", où deux généraux sont en guerre pour le pouvoir depuis près de trois semaines, a précisé ce diplomate sous couvert d'anonymat. La Syrie sera l'objet d'une autre réunion en prévision de la tenue le 19 mai à Ryad du sommet annuel des chefs d'Etat de la Ligue arabe.

Lundi, une réunion "consultative" sur la Syrie a réuni à Amman les chefs de diplomatie de pays de la région pour discuter des moyens de faciliter le retour des réfugiés syriens des pays voisins et de rétablir le contrôle de l'Etat.

"Le retour volontaire et sécurisé des réfugiés syriens dans leur pays est une priorité absolue", selon le communiqué final de cette rencontre à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères de la Syrie, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak et de l'Egypte.

AP Photo/Amr Nabil Session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, en Égypte

Selon l'ONU, quelque 5,5 millions de réfugiés syriens sont enregistrés au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Irak et en Egypte.

Si la Syrie est isolée sur le plan diplomatique depuis la répression en 2011 du soulèvement populaire ayant déclenché un conflit dévastateur, plusieurs pays arabes dont l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Tunisie ont récemment renoué avec le régime de Bachar al-Assad.