Ebrahim Raïssi : l'unité face à Israël est "plus nécessaire que jamais"

Le président iranien a rencontré des représentants de groupes terroristes palestiniens au palais présidentiel à Damas

L'unité des "forces de la résistance" est "plus que jamais nécessaire" face à Israël, a déclaré jeudi Ebrahim Raissi au deuxième jour de son déplacement à Damas. Il s'agit de la première visite d'un président iranien en Syrie depuis 2010.

AP Photo/Omar Sanadiki Le président syrien Bachar al-Assad (à droite) et son homologue iranien Ebrahim Raisi au palais présidentiel de Damas, en Syrie.

"Aujourd'hui plus que jamais, l'unité et la cohésion des forces de la résistance, de la région et du monde islamique sont nécessaires pour accélérer la défaite du régime sioniste", a souligné Ebrahim Raïssi lors d'une rencontre avec des représentants de groupes terroristes palestiniens au palais présidentiel à Damas, selon l'agence officielle iranienne IRNA.

Il était accompagné du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, et de l'ambassadeur d'Iran en Syrie. Bien que des images de la réunion aient été diffusées sur les réseaux sociaux, il n'a pas été possible de déterminer immédiatement quels groupes avaient participé à cette rencontre. Les images montrent qu'environ une trentaine d'hommes ont assisté à la réunion.

Selon le journal pro-iranien Al-Mayadeen, Ebrahïm Raïssi a également déclaré que la "résistance" palestinienne s'opposait à l'"entité sioniste" en Palestine. Le président iranien a estimé que les récentes opérations avaient "complètement changé la situation", soulignant que "l'initiative est aujourd'hui entre les mains des moudjahidines qui cherchent à libérer Jérusalem et entre ceux du peuple qui résiste".