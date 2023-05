Israël a attaqué pour la première fois des batteries anti-aériennes iraniennes en Syrie (média)

Les avions de l'armée de l'air iranienne ont atterri à Alep, après que Tsahal a attaqué des cibles à l'aéroport d'Alep

Lors de l'attaque de l'aéroport d'Alep survenue en début de semaine et attribuée à Israël, des batteries anti-aériennes iraniennes et des installations du Hezbollah ont été attaquées pour la première fois, a rapporté jeudi le site Al-Arabiya.

Selon le média, six avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont attaqué l'aéroport dans la ville d'Alep pendant 50 minutes. Plus tôt dans la journée, l'armée de l'air iranienne a évalué les dégâts, selon le média arabe.

Lundi, l'armée syrienne a affirmé que l'aéroport international d'Alep avait été fermé suite à une attaque dirigée contre lui et plusieurs positions dans la ville. Lors de l'attaque, une personne a été tuée et au moins sept ont été blessées, dont deux civils.

Il s'agit de la deuxième attaque en 72 heures, après que l'agence de presse syrienne Sana a rapporté samedi que plusieurs cibles dans la région de Homs, dans l'ouest du pays, avaient été attaquées. En réponse à l'attaque, les systèmes de défense aérienne du pays ont été activés et ont réussi à intercepter plusieurs roquettes.

Selon un rapport de l'agence de presse Reuters, un dépôt de munitions, plusieurs réservoirs de carburant et des camions ont été endommagés lors de l'attaque. Un responsable militaire syrien a déclaré à une agence de presse du pays que "samedi soir, la défense aérienne a intercepté une attaque de missiles israéliens et abattu certains d'entre eux." Trois civils ont été blessés lors de l'attaque et des dégâts ont été causés.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions du régime ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, alliés de Damas et ennemis jurés d'Israël.