Naplouse : un chien de Tsahal tué lors de l'élimination de terroristes

Le chien avait participé à de nombreuses opérations anti-terroristes

Le chien "Django" a été tué jeudi matin lors de l'opération de Tsahal à Naplouse, où les terroristes qui ont tué les soeurs Dee et leur mère à Pessah dans la vallée du Jourdain alors qu'elles étaient sur la route des vacances, ont été éliminés.

https://twitter.com/i/web/status/1654035392478212096 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'unité pleure la mort de Django qui a été tué par des tirs palestiniens alors qu'il protégeait un soldat. Le chien avait participé à des centaines d'activités opérationnelles de Tsahal, et notamment des arrestations de suspects.

Au cours de la matinée, les soldats de Tsahal sont entrés dans la vieille ville de Naplouse et ont encerclé la maison où logeaient les terroristes Hassan Katnani et Ma'ad Masri - tous deux membres du Hamas. Les combattants ont exigé que les personnes recherchées sortent et se rendent, et lorsqu'elles ont refusé de sortir, un échange de tirs a commencé. En peu de temps, la fusillade s'est intensifiée et les deux terroristes ont été abattus.