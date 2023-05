Messi "s'excuse" après son voyage en Arabie saoudite

Lionel Messi s'est excusé vendredi "auprès du club" et de ses "coéquipiers" après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine, décidé sans l'accord du PSG

C'est dans une vidéo, publiée vendredi sur Instagram, que la superstar du football s'est exprimée : "Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c'était le cas dans les semaines précédentes", a expliqué le joueur en espagnol. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club", a-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1654507739219886080 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un voyage qui a coûté cher à l'Argentin

Messi s'était rendu en Arabie saoudite pour un déplacement éclair, un pays avec lequel il a un partenariat (signé avant son arrivée à Paris) avec l'office du tourisme local, a rapporté l'Equipe. Le joueur a été, conséquence de cette visite, suspendu deux semaines par son club.

Quelques mois après avoir été sacré champion du monde, Léo Messi est-il à la recherche d’un dernier gros contrat en Arabie saoudite pour rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo après une immense carrière ? En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans quelques semaines, son avenir semble en tout cas s’écrire loin du Parc des Princes.