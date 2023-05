L'Iran exécute un dissident irano-suédois "soutenu par le Mossad"

La télévision iranienne a diffusé les aveux présumés de l'homme, accusé d'avoir orchestré une explosion qui a fait 25 morts

L'Iran a exécuté samedi un dissident suédo-iranien, reconnu coupable d'avoir dirigé un groupe séparatiste accusé de plusieurs attentats meurtriers.

Habib Farajollah Chaab a été condamné à mort pour « corruption sur terre », une transgression passible de la peine capitale en vertu des lois islamiques dures de l'Iran. Chaab était accusé d'avoir organisé des attentats depuis 2005 "sous la protection du Mossad et de Sapo", respectivement les agences d'espionnage israéliennes et suédoises. Il était détenu en Iran depuis octobre 2020, après avoir disparu lors d'une visite en Turquie avant d'être jugé à Téhéran, qui ne reconnaît pas la double nationalité.

L'Iran a jugé Chaab pour avoir dirigé le Mouvement de lutte arabe séparatiste pour la libération d'Ahwaz, qui cherche à créer un État séparé dans la province riche en pétrole du Khouzistan, dans le sud-ouest de l'Iran, et avoir comploté et mené "de nombreux attentats à la bombe et opérations terroristes". Le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billstrom, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'UE, a dénoncé l'exécution comme "inhumaine".

"La peine de mort est un châtiment inhumain et irréversible et la Suède, avec le reste de l'UE, condamne son application en toutes circonstances", a écrit Billstrom sur Twitter. La télévision d'État iranienne avait diffusé une vidéo de Chaab, dans laquelle il revendiquait la responsabilité d'une attaque de 2018 contre un défilé militaire à Ahvaz, la capitale de la province du sud-ouest du Khouzistan, qui, selon les autorités, a tué 25 personnes et en a blessé près de 250. De tels entretiens sont une caractéristique de nombreux procès iraniens ; les militants les décrivent depuis longtemps comme des aveux forcés.

Amnesty International a averti que l'Iran exécute chaque année plus de personnes que tout autre pays à l'exception de la Chine, plusieurs groupes de défense des droits appelant à la clémence envers ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques.