Israël : le député jordanien soupçonné de contrebande d'armes relâché

Le député jordanien, Imad Adwan, qui a été arrêté à la frontière avec Israël car soupçonné d'avoir tenté de faire passer des armes en contrebande, sera relâché dimanche et renvoyé en Jordanie. Le 23 avril dernier, il avait été arrêté à un poste-frontière avec 200 pistolets, 12 M-16, et plus de 100 kilos d'or dans son véhicule.

Cette libération intervient après de fortes pressions exercées par la Jordanie et des proches du bureau du roi Abdallah sur Israël.

Le député devrait être jugé dans son propre pays et puni pour ses actes, qui constituent une atteinte à la sécurité et embarrassent les relations entre les pays.

Advan avait été remis au service du Shin Bet pour être interrogé, afin de comprendre qui lui avait donné les nombreuses armes - et quelle était sa destination finale. Au cours des trois derniers mois, une centaine d'armes ont été saisies - mais aucune contrebande du genre n'avait été repérée.

Adwan est membre du Comité Palestine au Parlement jordanien et il est considéré comme un ardent partisan des Palestiniens. Il est hostile à l'État d'Israël et a déjà exprimé son soutien à des organisations terroristes, telles que le Hamas.