La Ligue arabe a annoncé avoir accepté un retour conditionnel de la Syrie à l'organisation. La décision a été ratifiée lors d'un vote de l'assemblée dimanche, selon Al-Arabiya.

L'accord a été conclu après des mois de délibérations et certains engagements pris par diverses parties. Avant même le vote, le Premier ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi avait indiqué que la Syrie avait suffisamment de voix parmi les 22 membres de la Ligue pour regagner son siège au sein de l'organisation .

"Symboliquement, c'est important, mais ce n'est que le début d'un processus long et difficile, compte tenu de la complexité de la crise", a déclaré Ayman Safadi à CNN News vendredi.

(SANA via AP) Le président syrien Bachar al-Assad reçoit plusieurs dirigeants du monde arabe à Damas

Plusieurs États arabes, dont l'Arabie saoudite et l'Égypte, ont déjà repris contact avec Damas par le biais de visites et de réunions de haut niveau. Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad a également rencontré ses homologues régionaux dans le cadre d'une initiative jordanienne visant à négocier une feuille de route pour la complète réhabilitation du pays dans le monde arabe. Le plan aborde notamment les problèmes des réfugiés, des détenus disparus, du trafic de drogue et des milices iraniennes.

"Le retour volontaire et en toute sécurité des réfugiés syriens dans leur pays est une priorité absolue", selon le communiqué final de la réunion, à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères de la Syrie, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak et de l'Egypte. Les responsables ont également convenu de "prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la contrebande aux frontières avec la Jordanie et l'Irak".

AP Photo/Omar Sanadiki Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad s'entretient avec son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian, à Damas, en Syrie, le 23 mars 2022

La Ligue arabe a suspendu l'adhésion de la Syrie en 2011 suite à la répression brutale du président Bashar al-Assad contre un soulèvement populaire qui s'est transformé en guerre civile. Le conflit qui a suivi a entraîné la mort de plus de 500 000 personnes, le déplacement de millions d'autres et a mis à mal les infrastructures et l'économie du pays.