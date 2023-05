Les violeurs palestiniens d'une touriste polonaise traduits en justice par Israël

"Aucun des quatre agresseurs n'a fait preuve d'une once d'humanité"

Après avoir été libérés par l'Autorité palestinienne (AP), les violeurs d'une touriste polonaise ont été condamnés par des procureurs israéliens. Compétent pour les crimes commis en Cisjordanie, le tribunal militaire israélien a pu traduire les criminels en justice.

Le couple de Polonais avait été arrêté sur une route près de Bethléem par un groupe de jeunes Palestiniens qui avaient bloqué la route et ligoté le petit ami. Ils ont ensuite violé collectivement la femme tout en filmant leurs actes.

Les criminels, mineurs à l'époque, avaient été arrêtés par la police palestinienne, mais avaient été relâchés six mois plus tard. La police israélienne et Tsahal les ont alors arrêtés et maintenus en détention le temps de la procédure judiciaire.

L'un des violeurs a été condamné à 14 ans de prison et le second à six ans et demi. Ils ont également été condamnés à verser une compensation financière. Le bureau du procureur, cependant, n'a pas été satisfait et envisage de faire appel pour obtenir des peines plus lourdes.

"Au cours de l'incident, trois des agresseurs ont commis plusieurs actes de viol et de sodomie sur la victime. Cette dernière était sans défense et a été maintenue de force par eux, pleurant et les suppliant d'arrêter", indicte l'acte d'accusation, "aucun des quatre agresseurs n'a fait preuve d'une once d'humanité, de compassion ou de pitié à son égard".