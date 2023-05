Israël approuve la restauration de la ville antique de Sebastia en Cisjordanie

Des ministres israéliens affirment que l'Autorité palestinienne tente de prendre illégalement le contrôle du site

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche un budget de 32 millions de shekels (7,8 millions d'euros) pour la restauration et le développement du site archéologique de Sebastia près de la ville cisjordanienne de Naplouse, au sujet duquel Israéliens et Palestiniens se disputent depuis des décennies.

La proposition a été soumise par la ministre de la Protection de l'environnement Idit Silman, le ministre du Tourisme Haim Katz et le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu, qui affirment que l'Autorité palestinienne tente de prendre illégalement le contrôle du site. Dans leur proposition, ils notent ainsi que l'Autorité palestinienne a récemment "déclaré Sebastia site du patrimoine palestinien et promeut des activités illégales et destructrices dans la région, dans le but de prendre le contrôle de l'endroit", tout en "endommageant gravement les antiquités du site".

Sebastia est située à quelques kilomètres au nord-ouest de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie. Connu en hébreu sous son nom biblique de Shomron (Samarie), le site aurait été la capitale du royaume israélite du nord aux IXe et VIIIe siècles avant notre ère, fondée par le sixième roi israélite, Omri.

Après sa destruction par les Assyriens en 721 avant notre ère, la ville devint la capitale provinciale de la région conquise. Sous les Grecs, elle a de nouveau prospéré, avant d'être détruite par le dirigeant hasmonéen John Hyrcanus. C'est son fils, Alexander Jannaeaus, qui a reconstruit la ville et l'a repeuplée de Juifs.

À l'époque romaine, le roi Hérode l'a renommé après Auguste César - Sébaste est Auguste en grec. À son apogée, Sebastia était une grande ville et un entrepôt. Les vestiges de son théâtre romain, de son temple, de ses palais, de son forum, de son hippodrome et de sa place de marché sont encore visibles aujourd'hui.

Au cours des siècles de son long déclin, Sebastia était un site chrétien majeur, comme le soulignent les ruines d'une église byzantine dédiée à Saint-Jean-Baptiste, où la légende dit qu'il fut exécuté et sa tête enterrée. Une cathédrale des croisés transformée en mosquée se dresse toujours dans le village palestinien moderne voisin, vestige de l'ancienne gloire de la ville des croisés qui porte le même nom.

Si Israéliens et les Palestiniens revendiquent le site comme leur patrimoine culturel exclusif, celui-ci n'a pas fait l'objet de véritables fouilles ni d'une restauration digne de ce nom. Israël contrôle le parc archéologique contenant les découvertes anciennes, qui se trouve dans la zone C, mais la ville de Sebastia se trouve dans la zone B, sous contrôle conjoint israélien et palestinien.

Une brochure publiée par le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités ne fait aucune mention des liens entre les Juifs et Sebastia. Les mots "juif", "Israël" ou "Samarie" sont remplacés par "âge du bronze précoce" ou "âge du fer II".