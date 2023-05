Marche des drapeaux en Israël : le Hamas menace

"Jérusalem restera la capitale de la Palestine", a affirmé le porte-parole du Hamas

Le porte-parole du Hamas, Abdel-Latif al-Kano, a envoyé dimanche un message menaçant en direction d'Israël et a fait référence au défilé de la marche du drapeau qui aura lieu la semaine prochaine à Jérusalem et de la revendiquer "capitale indivisible du peuple juif".

Olivier Fitoussi/Flash90 Marche des drapeaux à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 15 juin 2021

Selon lui, "Le défilé de drapeaux à Jérusalem ne changera pas la réalité, nous maintiendrons l'équation telle qu'imposée par la résistance." Dans une déclaration à l'agence de presse palestinienne Sawa, il a ajouté que "Jérusalem restera la capitale de la Palestine". "Nous ne permettrons pas à l'occupation sioniste de transférer les plans de judaïsation de la mosquée Al-Aqsa et de la ville de Jérusalem, par la division, le sacrifice ou le défilé de drapeaux. Le peuple palestinien continuera de protéger l'identité de la mosquée Al-Aqsa, et continuera à contrecarrer toute tentative d'étendre le contrôle sioniste sur Jérusalem", a-t-il poursuivi.

AHMAD GHARABLI / AFP Des hommes masqués déploient une banderole du groupe terroriste du Hamas

"Les leçons de la Torah sont liées aux plans d'Israël pour forcer la division de la région en faveur de son faux récit sioniste. Israël assume l'entière responsabilité de la poursuite de la politique et des mesures agressives contre al-Aqsa, qui restera purement islamique. Nous appelons la Ligue arabe, les pays arabes et l'organisation de coopération islamique à prendre leurs responsabilités et à prendre des mesures urgentes pour protéger Jérusalem. Ces mesures auront de graves conséquences", a conclu le porte-parole dans son communiqué aux médias palestiniens.

Come chaque année, les groupes palestiniens ont ainsi à nouveau menacé de « répondre » en cas de violences importantes lors de la marche, voire si des participants se rendaient sur le Mont du Temple/Esplanade des Mosquées.