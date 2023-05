Elections en Turquie : qui est Kemal Kiliçdaroglu, l'anti-Erdogan ?

Il a averti Israël que le dossier sur la flottille du Mavi Marmara en 2010 n'était pas clos et qu'il y avait "un prix à payer"

Il est l'anti-Recep Tayyip Erdogan et se rêve en sauveur d'une démocratie turque abîmée par vingt années de pouvoir sans partage. Kemal Kiliçdaroglu, candidat de l'alliance de l'opposition turque à la présidentielle du 14 mai, promet s'il est élu de rompre avec l'ère du président Erdogan.

"J'apporterai le droit et la justice à ce pays. J'apporterai l'apaisement", a-t-il lancé mardi dans l'est de la Turquie. Il a été désigné le 6 mars dernier comme candidat unique de l’opposition. Homme de gauche, il est le président du CHP (Parti républicain du peuple), il s'agit d'un parti social démocrate et laïc, membre de l’international socialiste, et membre associé du Parti socialiste européen. Il est à la tête de ce parti depuis un peu plus de 10 ans. Il se fait connaître à la fin des années 2000 en dénonçant plusieurs scandales de corruption et de blanchiment d’argent au sein de l’AKP, le parti d’Erdogan. Des scandales qui ont causé la démission des députés mis en cause.

Le candidat à la présidentielle a revendiqué en avril dernier son appartenance à la minorité religieuse des alévis. Cette communauté qui a des rites et des règles différentes de l’islam orthodoxe et qui a été victime de discriminations et de massacres en Turquie. Considérés comme hérétiques par certains turcs, les plus conservateurs refusent même de manger des plats cuisinés par un Alévis qu'ils jugent "impur".

ADEM ALTAN / AFP

S’il est élu la semaine prochaine, Kemal Kiliçdaroglu deviendrait le premier président turc issu de la communauté Alévi. Plutôt discret et peu connu sur la scène internationale, il est pour certains une force tranquille face à un Erdogan plus flamboyant. Pour d’autres, il manque cruellement de charisme face à l’actuel président turc.

Sur le plan politique, il tranche avec son rival concernant par exemple la question kurde. Un parti prokurde, le HDP a annoncé son soutien au candidat de l’opposition. Il accuse souvent Erdogan de stigmatiser la population kurde et de les considérer à tort comme des terroristes.

Kemal Kiliçdaroglu et Israël

Loin d'être un partisan de l'Etat hébreu, il a déclaré lors de sa campagne qu’il tiendrait Israël, l’Arabie Saoudite, et la Grèce pour responsables des mesures prises dit-il "contre la Turquie". Il a promis qu’il reviendrait sur les récentes politiques d’Ankara concernant une amélioration des relations avec ces pays. Ankara et Jérusalem ont annoncé en août 2022 le rétablissement de leurs relations diplomatiques et le retour des ambassadeurs.

Yasin AKGUL / AFP Kemal Kiliçdaroglu

Il a également remis sur la table l’incident de la flottille du Mavi Marmara en 2010 où 9 militants turcs qui se dirigeaient vers Gaza avaient été éliminés par Israël. Le candidat de l’opposition rendait visite à la famille de l’un de ces militants. “Il y a un prix à payer pour martyriser nos citoyens dans les eaux internationales. Mon message à Israël est que ce dossier n’est pas clos!", a averti M. Kiliçdaroglu.

Le scrutin s’annonce très serré à en croire les derniers sondages. Au 1er mai, Erdogan avait une très légère avance, 47% contre 46% pour son opposant. Deux autres candidats se partageant les 7% restants.