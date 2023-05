L'Iran exécute deux hommes condamnés pour avoir profané le Coran

Les deux hommes géraient de plateformes anti-religion en ligne dédiées à la haine de l'islam, à la promotion de l'athéisme et aux insultes à l'égard des saints

L'Iran a exécuté deux hommes qui avaient été condamnées à mort pour blasphème, a indiqué lundi l'agence d'information de l'autorité judiciaire Mizan Online. Yousef Mehrdad et Sadrollah Fazeli Zarei ont été exécutés pour blasphème, insulte envers l’Islam, le prophète et les lieux saints et profanation du Coran. Ils ont été pendus lundi matin selon l’agence judiciaire.

Les deux hommes géraient des dizaines de plateformes anti-religion en ligne dédiées à la haine de l'islam, à la promotion de l'athéisme et aux insultes à l'égard des saints, a indiqué Mizan.

JOHN MACDOUGALL / AFP Manifestation contre la peine capitale en Iran

Des experts des Nations unies ont demandé à l'Iran de mettre fin à la persécution et au harcèlement des minorités religieuses, soulignant la politique iranienne consistant à cibler les croyances ou les pratiques religieuses dissidentes, y compris les chrétiens convertis et les athées.

Selon le Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs, les lois iraniennes considèrent l'expression d'opinions religieuses non approuvées et l'expression de dissensions politiques comme des actes de blasphème. Les personnes arrêtées pour blasphème sont généralement accusées de "répandre la corruption sur terre". Le 6 mai, l'Iran a annoncé l’exécution d’Habib Farajollah Chaab, ressortissant irano-suédois, pour avoir "répandu la corruption sur terre".

AP Photo/Koosha Mahshid Falahi Habib Farajollah Chaab

Un récent rapport d'Iran Human Rights (IHR) a révélé que les exécutions en Iran ont augmenté de 75 % entre 2021 et 2022. L’ONG dit craindre une augmentation de ce nombre en 2023, l'Iran ayant déjà exécuté 150 personnes au cours du seul premier trimestre. Le rapport précise également que seuls 12 % des exécutions d'État ont été signalées par les autorités, de sorte qu'il est possible que ce nombre soit en réalité plus élevé.