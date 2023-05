Cisjordanie : des membres du "Front populaire de libération de la Palestine" ont planifié l'attaque à Beitar Illit

Une infrastructure terroriste de la région de Bethléem a été démantelée et six personnes ont été arrêtées

Une infrastructure terroriste de la région de Bethléem en Cisjordanie a été démantelée le mois dernier, lors d'une opération conjointe du Shin Bet, de l'armée israélienne et de la police. Cette cellule a planifié l'attaque contre un bus à Beitar Illit le 9 mars et prévoyait de perpétrer d'autres attentats, a rapporté lundi matin le Service de sécurité intérieure israélien.

Dans le cadre de l'enquête, six militants de l'organisation terroriste "Front populaire de libération de la Palestine", des habitants du camp de réfugiés de Dheisheh, du village de Battir et de Beit Jala dans la région de Bethléem ont été arrêté. Les militants sont Wassam Uina, Ahmed Abu Naama, Mazen Abidallah, Muhammad Albarak, Rami Al Ahmar et Nur Mahmoud.

Shin Bet Matériaux pour la préparation des attaques saisis

Les suspects seront inculpés pour infractions graves à la sécurité : tentative de meurtre, fabrication d'explosifs, ou encore appartenance à une association illégale. De plus, un résident israélien a été arrêté le 9 mars pour délit de transport d'un résident illégal même s'il n'était pas au courant de ses intentions.

L'enquête sur les suspects a révélé leur implication dans l'exécution de l'attentat à la bombe contre le bus à Beitar Illit, que ce soit pour les préparatifs de l'attaque ou la répartition des tâches comme la location d'appartements, dont l'un servait de laboratoire d'explosifs, la fabrication des explosifs et l'achat d'un véhicule pour fuir le plus vite possible.

Shin Bet Arme et matériaux saisis

L'implication des responsables du Front populaire dans la bande de Gaza a également été révélée, ainsi que des responsables de l'organisation au Liban, qui ont participé à la direction de l'opération. Un haut responsable de l'organisation depuis le Liban a directement dirigé l'équipe qui a mené l'attaque à Beitar Illit.

Des militants ont été recrutés dans toute la Cisjordanie qui prévoyaient de commettre des attaques terroristes imminentes, sous la direction du Front populaire, tout en recevant un financement et une assistance. Les hommes recrutés ont été invités à recruter eux-mêmes des membres supplémentaires, à acheter des armes antichars, à fabriquer des charges explosives et à s'entraîner à tirer afin de perpétrer des attentats à la bombe contre des cibles israéliennes en Cisjordanie et en Israël.