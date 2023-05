Turquie : la vie chère menace la réélection d'Erdogan

Les prix des denrées alimentaires en Turquie ont augmenté de 54 % en avril

La crise du coût de la vie provoquée par le programme économique mis en place par le président turc Recep Tayyip Erdogan depuis un an et demi a érodé sa popularité, et constitue son plus grand défi électoral depuis sa prise de pouvoir il y a vingt ans. Si certains sondages montrent qu'Erdogan est en retard sur son principal opposant Kemal Kiliçdaroglu, avant le premier tour de dimanche, l'écart entre les deux concurrents s'est passablement réduit et tout est possible à moins d'une semaine des élections.

AP Photo/Burhan Ozbilici Kemal Kiliçdaroglu, le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan

La Turquie fait face à une inflation galopante depuis des années. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 54 % en avril, en glissement annuel, et l'inflation globale est tombée à 43,7 % après avoir atteint 85,5 % en octobre, le taux le plus élevé sous le régime d'Erdogan.

L'inflation annuelle est restée à deux chiffres pendant la quasi-totalité des cinq années écoulées depuis les élections générales de 2018. Elle a commencé à monter en flèche après une crise monétaire fin 2021, déclenchée par une série de baisses des taux d'intérêt, conformément aux méthodes peu orthodoxes d’Erdogan.

La livre turque a perdu 44 % en 2021 et 30 % en 2022. Elle a perdu 76 % sous le deuxième mandat présidentiel d'Erdogan, marqué par plusieurs crises monétaires. Cependant, de nombreux électeurs de l’AKP, le parti d’Erdogan, pensent que seul l’actuel président peut redresser l'économie, alors que beaucoup d'autres ne croient pas non plus que l'opposition puisse atténuer les problèmes économiques.