"Davantage de pays rejoindront les accords d'Abraham" (ambassadeur d'Israël aux Emirats)

"Le Premier ministre Netanyahou finira par se rendre à Abou Dhabi"

Invité sur i24NEWS, l'ambassadeur d'Israël aux Émirats arabes unis, Amir Hayek, s'est dit convaincu que "davantage de pays rejoindraient les accords d'Abraham, et ce même en dépit des percées diplomatiques de l'Iran dans la région": "Je pense que nous verrons davantage de pays renforcer leurs liens avec Israël. Ce qui doit nous préoccuper pour l'heure est de faire fructifier les accords qui existent déjà, afin que d'autres pays se disent : "Pourquoi pas nous ?" C'est notre travail, tout le reste suivra. Et le moment venu, nous serons prêts", a-t-il dit.

Le diplomate a ainsi commenté le rapprochement entre Téhéran et Riyad. "Il s'agit de deux pays souverains, et l'Arabie saoudite sait parfaitement ce qu'Israël pense de l'Iran. Nous déplorons que l'Iran concentre son temps et son argent dans le développement de la terreur dans la région, plutôt que d'investir dans l'éducation ou la santé. C'est un message que nos amis entendent et qu'ils comprennent", a-t-il déclaré.

Abu Dhabi Government Media Office Représentation du complexe Abrahamic Family House à Abou Dhabi. (Bureau des médias du gouvernement d'Abou Dhabi)

Le diplomate a également affirmé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou finirait par se rendre à Abou Dhabi. "Le Premier ministre Netanyahou viendra à Abou Dhabi. Peut-être même un jour ou deux avant que vous n'en entendiez parler", a déclaré l'ambassadeur avec malice. Enfin, il s'est félicité de la rapide avancée des relations israélo-émiraties. "Nous avons d'excellentes relations avec les Emirats. Nous avançons à grands pas dans tous les domaines, c'est comme une startup qui est en train de devenir une licorne", a assuré le diplomate.

Deux ans après la signature des accords d'Abraham, on compte déjà une multitude d'accords bilatéraux dans tous les domaines - commerce , tourisme, technologie, innovation - entre Jérusalem et Abou Dhabi. Plus important que tout, ces accords ont permis un mélange de cultures, mis en évidence par les célébrations aux Emirats il y a deux semaines pour marquer l'indépendance d'Israël.

"Nous avons eu un grand événement ici à Abou Dhabi, lors duquel nous avons célébré pour la première fois le Jour de l'Indépendance d'Israël. Nous avions 650 invités réunis pour célébrer ce moment ensemble. Se tenir là et entendre les hymnes israélien et émirati entonnés par des chanteurs des deux pays a été un moment vraiment émouvant. Cela a vraiment touché le cœur des Emiratis présents", a relaté le diplomate. "Ensemble, avec nos partenaires émiratis, nous visons à changer le monde, changer le Moyen-Orient afin de construire un monde meilleur pour les prochaines générations. C'est comme une voiture qui avance rapidement sans possibilité de marche arrière", a conclu l'ambassadeur.