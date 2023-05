Iran: plus de dix personnes exécutées chaque semaine cette année

Depuis le début de l'année, au moins 209 personnes ont été exécutées en Iran, principalement pour des délits liés à la drogue

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé sa préoccupation mardi face au "nombre effroyablement élevé" d'exécutions en Iran cette année. Depuis le début de l'année, au moins 209 personnes ont été exécutées en Iran, principalement pour des délits liés à la drogue. Le communiqué de l'ONU souligne que ce chiffre est probablement plus élevé. M. Türk a déclaré que, en moyenne, plus de dix personnes sont exécutées chaque semaine en Iran, faisant de ce pays l'un des plus grands utilisateurs de la peine de mort au monde.

M. Türk a ajouté que si la tendance actuelle se poursuit cette année, "cela représentera l'un des taux les plus élevés d'application de la peine de mort en Iran depuis 2015" lorsque "972 exécutions avaient été signalées". Il a qualifié ce bilan d'"abominable". Une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a également souligné lors d'un point de presse régulier à Genève que l'imposition de la peine de mort pour des délits liés à la drogue est incompatible avec les normes internationales en matière de droits de l'homme.

Le communiqué de l'ONU mentionne également deux exécutions pour blasphème et la condamnation à mort d'un dissident irano-suédois pour "terrorisme". Selon certaines sources, au moins 45 personnes, dont 22 appartenant à la minorité baloutche, ont été exécutées au cours des 14 derniers jours, la plupart pour des motifs liés à la drogue. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU interdit l'imposition de la peine de mort pour tous les crimes, à l'exception des "crimes les plus graves", c'est-à-dire ceux d'une extrême gravité impliquant un homicide volontaire, dont ne font pas partie les infractions liées à la drogue.

L'augmentation du nombre d'exécutions en Iran est préoccupante et suscite de vives réactions de la part de la communauté internationale, des ONG de défense des droits humains et de l'ONU. La peine de mort pour les délits liés à la drogue est largement critiquée, et il est important que les gouvernements respectent les normes internationales en matière de droits de l'homme et s'abstiennent d'utiliser cette pratique inhumaine et barbare.