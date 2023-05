Cisjordanie : une jeune femme juive déguisée en terroriste palestinienne tuée par Tsahal

La jeune fille avait été hébergée un temps par Naftali Bennett, alors ministre de la Défense

Une jeune fille juive déguisée en Palestinienne a été abattue mardi soir par Tsahal en Cisjordanie, alors qu'elle visait des soldats avec une arme en criant "Allahu Akbar". L'incident survenu au point de passage de Yatir près de la ville d'Hébron est un acte de suicide présumé.

La jeune fille en question, prénommée Livnat Green, possédait une histoire complexe. Elle s'était fait connaître du public il y a trois ans, après un message publié dans le groupe Facebook "Tweeting soldiers" ("Les soldats tweetent") dans lequel elle racontait avoir terminé l'armée depuis an an et demi et avoir été expulsée de son lieu de résidence.

"Je suis connue par les services sociaux de la ville de Beersheva depuis mon plus jeune âge, et j'ai fait ma scolarité dans des internats jusqu'à l'âge de 18 ans. Je vous contacte car il y a une semaine, j'ai été expulsée de l'endroit où je vivais et qui appartient aux services sociaux de la ville. Je n'ai pas eu le temps de m'organiser et de trouver un autre endroit où vivre parce que je suis tombée malade du corona", écrivait-elle.

En signe de protestation, Livnat Green s'était alors installée dans une tente devant le ministère des Affaires sociales à Jérusalem. Elle avait ensuite été rapidement contactée par le ministre de la Défense de l'époque, Naftali Bennett, qui l'avait invitée à rester chez lui pendant quelques jours.

Livnat Green avait raconté son séjour chez la famille Bennett : "Naftali Bennett me réveillait le matin et me préparait une omelette. C'était important pour lui que je ne sois pas dans la rue car c'était une période froide et pluvieuse. Au début j'étais gênée, mais la famille m'a mise à l'aise et m'a fait sentir que je n'avais aucune honte à avoir." Après cela, elle a déménagé en colocation dans un appartement pour soldats isolés, tout en essayant de trouver un logement dans sa ville natale de Beersheva (sud).

Livnat Green - Sapir Cohen de son nom de naissance - a effectué un service de presque trois ans en tant que combattante au sein de l'unité de la police des frontières. Par le passé, elle avait été hospitalisée dans un centre de santé mentale après avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises. Dans une interview, elle avait déclaré qu'elle souffrait de post-trauma suite à son service militaire, et qu'elle avait du mal à garder un travail régulier. "J'ai des crises d'angoisse qui font que je me blesse volontairement, je n'arrive pas à me détendre", disait-elle. "Je provoque une douleur physique, parfois forte, parfois faible, pour arrêter la douleur mentale et pouvoir me concentrer sur autre chose."

Mardi, environ une demi-heure avant l'incident au point de passage de Yatir, une des amies de Livnat qui venait d'échanger des messages avec elle a appelé la police et prévenu qu'elle pourrait se faire passer pour une terroriste afin de se suicider. Livnat avait également mis en ligne une photo d'elle dans le train, avec un emoji d'une femme portant un voile avec la légende : "Quel soulagement, quelle paix. Vraiment surprenant." Mais selon la police , qui a tenté de localiser le téléphone portable de la jeune fille, rien n'indiquait l'endroit où elle allait passer à l'acte.

"Plus de 90% des jeunes à risque comme Livnat ne font pas l'armée, et les rares à s'enrôler comme elle sont des soldats isolés (hayalim bodedim). Mais ils n'ont pas de soutien familial et sont souvent confrontés à des situations très difficiles lorsqu'ils terminent leur service. Personne ne les attend", souligne une source qui avait tenté de venir en aide à la jeune femme.

Livnat Green était une bonne amie de Tikva Saban, dont le suicide il y a environ un an avait reçu une large couverture médiatique. C'est elle qui avait découvert la jeune fille inanimée dans son salon. "Elle ne voulait pas mourir. Elle ne voulait tout simplement pas continuer à vivre comme ça. Elle voulait qu'on voie sa souffrance afin d'être aidée, avait écrit Livnat à l'époque sur les réseaux. sociaux.