L'Iran continue de faire passer des armes et des stupéfiants au Yémen (envoyé américain)

"Bien que nous ayons accueilli favorablement un accord entre les Saoudiens et les Iraniens, je reste préoccupé par le rôle de l'Iran"

L'Iran a continué à fournir des armes et de la drogue qui alimentent la guerre au Yémen malgré son accord pour rétablir les liens diplomatiques avec l'Arabie saoudite, a déclaré jeudi l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking.

L'accord conclu en mars sous l'égide de la Chine, les pourparlers entre l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, et un cessez-le-feu qui a largement tenu malgré son expiration en octobre, ont renforcé les perspectives d'une fin du conflit.

"Mais l'Iran continue de fournir des armes et de la drogue qui contribuent à alimenter la guerre qui a éclaté en 2014 et qui a engendré l'une des pires crises humanitaires au monde", a déclaré M. Lenderking aux journalistes lors d'une réunion d'information en ligne sur sa dernière visite dans la région.

AP Photo/Hani Mohammed

"Les Iraniens ont continué à faire passer en contrebande des armes et des stupéfiants et nous sommes très préoccupés par le fait que cela continue malgré les avantages qui découleraient d'un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Je pense donc qu'il s'agit d'un domaine que nous devons surveiller", a averti M. Lenderking.

"Bien que nous ayons accueilli favorablement un accord entre les Saoudiens et les Iraniens, je reste préoccupé par le rôle de l'Iran", a-t-il ajouté, affirmant que Téhéran a entraîné les combattants houthis et les a équipés "pour combattre et attaquer l'Arabie saoudite".

L'Iran nie armer les Houthis, qui se sont emparés de la capitale du Yémen, Sanaa, après avoir chassé le gouvernement, et qui contrôlent de grandes parties du pays.

Des responsables américains ont accusé l'Iran de violer les résolutions des Nations unies en fournissant aux Houthis des drones et des missiles pour des attaques transfrontalières contre l'Arabie saoudite, bien qu'il n'y ait pas eu de telles frappes depuis plus d'un an. La guerre a tué des dizaines de milliers de personnes et en a rendu des millions dépendantes de l'aide internationale.

"L'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran ne suffira pas à mettre fin au conflit, qui ne pourra être réglé que par des négociations entre les parties yéménites", a poursuivi M. Lenderking.

Les États-Unis ne rouvriront pas leur ambassade à Sanaa tant qu'ils n'auront pas la certitude que la guerre est terminée et qu'un processus de paix "très ferme et irréversible" est en cours, a-t-il conclu.