Gaza : deux commandants du Jihad éliminés par Tsahal

L'un d'eux était recherché par Tsahal depuis 26 ans

Deux commandants du Jihad islamique à Gaza, Iyad al-Hasani Abu Anas et Muhammad Abdel-Ael ont été éliminés lors d'une frappe de Tsahal sur un bâtiment où ils se retranchaient. Selon plusieurs sources, ils se préparaient à lancer des barrages de roquettes en direction du territoire israélien.

Iyad al-Hasani était responsable de la division des opérations du Jihad islamique et membre du conseil militaire. Selon certaines informations, il remplaçait le chef du réseau responsable des lancers de roquettes qui a été tué jeudi par Tsahal. Il était également très proche de la branche armée du Hamas Al Qassam, qui envisage de prendre part aux tirs ce soir pour venger sa mort. Il était recherché par Tsahal depuis 26 ans.

Depuis le début de l'opération "Bouclier et flèche", une dizaine de chefs du Jihad islamique ont été tués par l'armée de l'air israélienne et 254 cibles militaires ont été anéanties dont des stocks d'armes et des rampes de lancement.

Près de 1 000 roquettes ont été lancées en direction de l'Etat hébreu, faisant pour l'heure, un mort et des dizaines de blessés côté israélien.

Le Jihad menace d'attaquer le centre du pays ce vendredi soir, en riposte à la perte de ses deux chefs.