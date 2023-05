"Malgré tous les assassinats de leurs dirigeants, les mouvements de résistance ne se sont pas affaiblis et leurs capacités non plus"

"Les calculs de Netanyahou ont été un échec car la décision était d'isoler le Jihad islamique, de neutraliser le reste des factions, et de provoquer la sédition au sein de la résistance", a déclaré vendredi après-midi Hassan Nasrallah, le chef du mouvement terroriste libanais Hezbollah, alors que l'escalade de violences se poursuit pour le quatrième jour entre Israël et les factions terroristes de la bande de Gaza.

"Benjamin Netanyahou vise à échapper à la division interne et à la désintégration de sa coalition gouvernementale avec cette opération à Gaza", a-t-il affirmé.

Hassan Nasrallah a souligné dans son discours que les chefs du Jihad islamique ont communiqué avec les Brigades Izz al-Din al-Qassam afin d'"unifier" leur position et d'avoir une "réaction conjointe pour la résistance à Gaza". "Malgré tous les assassinats de ses dirigeants, les mouvements de résistance ne se sont pas affaiblis et leurs capacités non plus", a-t-il assuré.

AP Photo/Bilal Hussein

Selon Nasrallah, les chefs du Jihad se sont comportés "avec sagesse et calme après l'assassinat des dirigeants", en présentant ses "condoléances". Il a également adressé "ses félicitations au peuple palestinien et moudjahidines" (combattants qui s'engage pour le jihad) des factions de la résistance", et en particulier "à mes frères du mouvement du Jihad islamique, qui ont été martyrisés ces jours-ci avec leurs familles".

"J'adresse également mes condoléances et mes félicitations pour le martyre du frère captif Khader Adnan. Je demande à Dieu un prompt rétablissement pour tous les blessés et de récompenser les moudjahidines pour leur patience. [..] Je leur demande à tous la victoire au nom de toute la nation", a conclu le chef terroriste.