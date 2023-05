Turquie : face à une élection incertaine, Erdogan tente la surenchère

Le président est en difficulté dans les sondages, à la veille d’un scrutin clé pour l’avenir du pays et ses relations avec l’UE

La Turquie est-elle à un tournant historique ? C’est ce que semblent indiquer plusieurs sondages, à la veille d’une élection aux enjeux capitaux pour le pays ainsi que pour ses relations avec l’Union européenne. Pour la première fois depuis son ascension au pouvoir en 2003, le président Erdogan semble en effet en difficulté. L’issue du scrutin de dimanche, qui l’oppose à Kemal Kiliçdaroglu, pourrait marquer une fin de cycle. Acculé, le président populiste tente le tout pour le tout dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, n’hésitant pas à insulter son adversaire et à multiplier les déclaration cataclysmiques sur l’avenir du pays “livré” aux mains d’un autre dirigeant.

Yasin Akgul / AFP Mer de Marmara, en Turquie, dans un port situé sur le littoral d'Istanbul,

Ces derniers mois ont été les plus difficiles de son mandat pour le président Turc, alors que l'aggravation de la crise économique et les dissensions au sein de la société turque pourraient sonner le glas de sa présidence, après vingt ans continus au pouvoir.

Un scrutin décisif

Ce scrutin est décisif pour la Turquie : aggravation de la crise économique, colère croissante à l'égard des millions de réfugiés syriens, aliénation de la jeunesse turque laïque et corruption au sein du régime en place. Les enjeux sont de taille pour le futur élu. D'autant que l'élection a lieu trois mois seulement après les tremblements de terre qui ont fait plus de 50 000 morts dans le sud-est du pays.

AP Photo/Bernat Armangue Une famille est assise à côté d'un bâtiment effondré à Antakya, dans le sud-est de la Turquie, samedi 11 février 2023.

"Il est possible, d'après les derniers sondages, qu'il n'y ait qu'un tour, c'est-à-dire que Kemal Kiliçdaroglu l'emporte au premier tour", a indiqué sur France Info Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), spécialiste de la Turquie. “Erdogan promeut une politique liberticide à tous les niveaux de la société, doublée d'un ordre moral conservateur”, a-t-il rajouté.

Yasin AKGUL / AFP Le président du Parti républicain du peuple (CHP) et candidat à la présidence de la Turquie, Kemal Kilicdaroglu à Kocaeli, le 28 avril 2023.

Une victoire de Kemal Kiliçdaroglu ne signifierait néanmoins pas nécessairement un changement de cap radical pour le pays. Plusieurs inconnues demeurent, notamment la crise qui pourrait résulter de la contestation fort probable des élections en cas de défaite par le président sortant.

Une dégradation continue des droits humains

Ces dernières années, la situation des droits humains en Turquie s'est dégradée. La liberté d'expression est sous pression et les journalistes critiques envers le gouvernement sont emprisonnés. Les droits des personnes LGBTI et des réfugié(e)s sont systématiquement bafoués. De plus, les offensives militaires dans les régions kurdes mettent régulièrement la population civile en danger. Enfin, le rôle de la Turquie dans le conflit syrien aggrave la situation des droits humains.

C’est l’une des conclusions du rapport 2022 d’Amnesty International sur la Turquie, qui souligne que des responsables politiques d’opposition, des journalistes et des défenseur(e)s des droits humains, entre autres, ont fait l’objet d’enquêtes ou ont été poursuivis et condamnés sans le moindre élément de preuve. Le Parlement a modifié de manière draconienne la législation existante, limitant encore davantage la liberté d’expression en ligne. La police a eu recours selon l’organisation à une force illégale pour arrêter des centaines de personnes qui participaient à des marches des fiertés organisées dans plusieurs provinces bien qu’elles aient été interdites. Le droit à la liberté de réunion pacifique est toujours extrêmement limité dans le pays.