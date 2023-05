La Turquie aux urnes pour élire son président

Recep Tayyip Erdogan a promis de respecter le verdict des urnes

Un siècle après la fondation de sa République, une Turquie profondément divisée choisit dimanche son futur président. Polarisé entre les deux principaux candidats, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, au pouvoir depuis vingt ans, et son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, à la tête d'un parti social-démocrate et laïque, le pays est appelé aux urnes à partir de 08H00 (05H00 GMT).

64 millions d'électeurs, qui éliront aussi leur Parlement, sont inscrits à travers ce pays de 85 millions d'habitants, traditionnellement assidu aux urnes avec des taux de participation supérieurs à 80%.

Les derniers sondages laissent présager une course très serrée entre ces deux prétendants, avec un léger avantage pour le leader de l'opposition, qui présente pour la première fois un front uni. Un troisième candidat, Sinan Ogan, est crédité de quelques points.

M. Kiliçdaroglu, le chef du CHP de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne, emmène une coalition de six partis balayant large, de la droite nationaliste au centre-gauche libéral; il a en outre reçu le soutien du parti prokurde HDP, troisième force politique du pays.

En 2018, lors de la dernière présidentielle, le chef de l'Etat sortant l'avait emporté au premier tour avec plus de 52,5 % des voix. Un ballotage, qui obligerait à un second tour le 28 mai, constituerait donc déjà pour lui un revers. Recep Tayyip Erdogan a promis de respecter le verdict des urnes, surveillées par des centaines de milliers de scrutateurs des deux camps, dont il a toujours tiré sa légitimité.

Il se présente cette fois à un pays usé par une crise économique, avec une monnaie dévaluée de moitié en deux ans et une inflation qui a dépassé les 85% à l'automne. Le traumatisme du séisme du 6 février, qui a vu des dizaines de milliers de bâtiments s'effondrer, faisant au moins 50.000 morts recensés et plus de trois millions de déplacés, a jeté un doute sur la toute-puissance d'un hyper-président qui centralise tous les pouvoirs.