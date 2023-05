L'Iran pourrait bientôt rétablir ses relations avec l'Egypte

Selon la diplomatie iranienne, "les deux pays n'ont aucun problème à tenir un dialogue, des réunions et à échanger des points de vue"

Un député iranien a révélé dimanche des plans pour le rétablissement des relations entre l'Iran et l'Égypte, qui multiplient les discussions sur la situation en Irak, et a déclaré que les ambassades à Téhéran et au Caire seront rouvertes dans un avenir proche.

Dans une interview accordée à des médias locaux, le membre du Comité pour la sécurité nationale et la politique étrangère du Parlement iranien, Fadhossein Maleki, a insisté sur l'importance de la relance des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Egypte.

Il a affirmé que l'Egypte avait un rôle important, noté sa position historique et culturelle dans la région et dans le monde, et confirmé que des négociations entre l'Iran et l'Egypte étaient en cours en Irak. Selon Maleki, les relations entre Téhéran et Le Caire seront rétablies dans un proche avenir et les ambassades des deux pays dans les capitales seront rouvertes.

Le député a également noté que le président iranien, Ebrahïm Raïssi, et son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, tiendront une réunion après la réouverture des ambassades.

IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT Le président iranien Ebrahim Raisi prononce un discours lors d'un événement à Téhéran, en Iran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères et le président égyptien ont eu des entretiens jugés positifs lors d'un sommet sur l'Irak, en Jordanie en décembre 2022, car les deux parties étaient disposées à négocier, a expliqué un porte-parole iranien. "Les deux pays n'ont aucun problème à tenir un dialogue, des réunions et à échanger des points de vue", a-t-il assuré.

Ces révélations interviennent après l'annonce, en mars dernier, d'un accord pour rétablir les liens diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, rompus en 2016.