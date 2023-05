"Israël et les Emirats sont sur la voie de la paix depuis peu, et ils doivent profiter de ces moments pour célébrer leurs valeurs communes"

Les Emirats arabes unis ont célébré le 75e anniversaire de l'Etat d'Israël pour la première fois ce dimanche.

"Le message de ce soir, c'est l'amitié. Israël et les Emirats sont sur la voie de la paix depuis peu, et ils doivent profiter de ces moments pour célébrer leurs valeurs communes et l'enthousiasme de voir leurs relations grandir", a déclaré Liran Zaslanky, Consule générale d'Israël à Dubaï au micro d'i24NEWS.

La cérémonie a commencé par les notes du célèbre compositeur Rami Kleinstein présent à Dubaï pour cette cérémonie inimaginable il y a peu : "Je sais que la paix est la réponse à tout et j'espère qu'elle va gagner du terrain. D'où qu'ils viennent, les gens veulent vivre paisiblement. Lorsque je chante je considère cela comme une prière. La culture, la musique et l'art ont besoin de la paix pour continuer d'exister", a-t-il affirmé.

Cet évènement vise également à attirer l'œil des autorités du tourisme. Le flot de visiteurs du Golfe en Israël promis après les accords d'Abraham se fait toujours attendre. Si 500 000 Israéliens ont visité Dubaï en deux ans, seuls 1600 Emiratis ont été enregistré à l'aéroport Ben Gourion. "Israël est encore une sorte d'énigme pour les populations du Golfe. C'est justement la raison d'être de ces événements que nous organisations et des artistes israéliens que nous invitons. Nous introduisons un peu de culture israélienne ici pour inciter les gens à venir visiter notre pays", a ajouté la Consule générale.

Même si la politique n'a pas été invitée à la soirée, les échanges de tirs ces derniers jours entre Israël et Gaza sont dans tous les esprits. "En tant que juive de diaspora, on a une mission d'avancer pour la paix, de faire en sorte que ces accords soient les plus pérennes possibles", a témoigné une invitée.