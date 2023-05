A l'occasion du 75e anniversaire de la Nakba, un sondage révèle que la moitié des Palestiniens croit encore dans la solution à deux États

Plus de la moitié des Palestiniens interrogés soutient toujours la solution à deux États comme réponse au conflit israélo-palestinien, tandis qu'une majorité ne se sent plus représentée, ni par le Fatah, ni par le Hamas, et que les trois quarts pensent que les dirigeants palestiniens actuels sont incapables de parvenir à un accord de paix avec Israël. Telles sont les principales conclusions d'une nouvelle enquête réalisé par YouGiv pour le site d'information Arab News, réalisée à l'occasion du 75e anniversaire de la Nakba, "catastrophe" en arabe, et qui désigne la date de la création de l'État d'Israël.

Flash90 Des Palestiniens font des achats sur un marché avant la fête de l'Aïd al-Adha, dans la ville de Ramallah en Cisjordanie, le 8 juillet 2022

L'enquête en ligne, réalisée auprès de 953 Palestiniens entre le 28 avril et le 11 mai, révèle que la moitié d'entre eux croit encore à la solution à deux États, un partage convenu entre les dirigeants palestiniens et israéliens à Oslo en 1993, mais qui n'a jamais pu se concrétiser.

Soutenue par 51 % des personnes interrogées, la solution à deux États est plus populaire parmi les Palestiniens plus âgés - elle est soutenue par 63 % des personnes âgées de plus de 45 ans, contre seulement 42 % des personnes âgées de 18 à 29 ans. Elle est également considérée comme la meilleure des options, bien qu'une personne sur cinq soit favorable à la création d'un État fédéral israélo-palestinien.

La solution d'un État binational est soutenue par 13 % des personnes interrogées, et par 15 % des personnes âgées de 25 à 34 ans. Enfin, 11 % des personnes interrogées préfèrent continuer à vivre sous "domination israélienne", mais sans obtenir la citoyenneté.

L'enquête révèle par ailleurs l'ampleur de la perte de confiance dans les dirigeants palestiniens, 63 % des Palestiniens déclarant ne pas se sentir représentés, ni par le Hamas, ni par le Fatah. Dans le même temps, seul un Palestinien sur quatre croit encore en la capacité des dirigeants palestiniens à négocier avec succès un accord de paix avec Israël.

"Les Palestiniens ont perdu confiance en leurs dirigeants il y a des années", explique Ramzy Baroud, journaliste, auteur et consultant en médias américano-palestinien, à Arab News. "Ce manque de confiance est intrinsèquement lié à la corruption endémique de l'Autorité palestinienne, mais aussi à l'incapacité totale des dirigeants palestiniens actuels à remporter une seule victoire politique significative qui pourrait potentiellement renouveler la foi du peuple palestinien dans le soi-disant processus de paix", a-t-il ajouté.