"Le rapprochement Arabie saoudite-Iran n'entrave pas un avenir saoudien avec Israël" (Tom Nides à i24NEWS)

"Nous sommes tous soucieux des accords d'Abraham et la sécurité régionale"

L'ambassadeur américain en Israël, Thomas Nides, a accordé ce mardi une interview à i24NEWS au cours de laquelle il a évoqué les conséquences régionales du rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran et affirmé que Washington se préoccupait de l'élargissement des accords d'Abraham et le maintien de la sécurité d'Israël.

"Nous sommes tous concentrés sur les accords d'Abraham et la sécurité régionale", a déclaré M. Nides à i24NEWS. "La Maison-Blanche s'en soucie tous les jours, ainsi que le département d'État et le secrétaire d'État américain Antony Blinken".

Daniel Bock / i24NEWS L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Thomas Nides (à gauche), s'entretient avec l'animateur de i24NEWS, Calev Ben-David.

Concernant le récent rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, M. Nides a déclaré que Washington était "heureux que les choses soient calmes". "Si les Saoudiens peuvent avoir une "paix froide" avec l'Iran, je pense que c'est formidable. Nous sommes favorables à tout ce qui peut calmer les choses. Il faut comprendre que cela n'a aucun impact sur la capacité des Saoudiens à avoir une relation bilatérale avec Israël", a ajouté l'ambassadeur.

"Je travaille tous les jours avec les Emiratis, les Marocains, les Bahreïnis, les Egyptiens et les Jordaniens sur l'amélioration des relations avec Israël", a-t-il ajouté.

M. Nides a souligné l'importance de voir une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. "Je pense que c'est extrêmement important et nous allons travailler collectivement avec Israël pour essayer d'y parvenir", a-t-il martelé.

Par ailleurs, Tom Nides a évoqué le souhait des Etats-Unis d'ouvrir un consulat à Jérusalem pour les Palestiniens, comme l'avait promis le président américain Joe Biden avant de s'abstenir de le faire pendant le mandat du gouvernement Bennett- Lapid.