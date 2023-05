Bahreïn contraint par les religieux de stopper la modification des contenus scolaires mentionnant Israël

L'annulation est intervenue après une protestation des religieux du pays, affirmant qu'il s'agissait d'un manque de respect envers la tradition islamique

Le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn, Salman ben Hamad Al Khalifa, a ordonné la semaine dernière l'arrêt des changements apportés par le ministère de l'Éducation aux programmes scolaires du pays. Cette modification comprenait la suppression de versets du Coran et des traditions religieuses qui dépeignent les Juifs et les Chrétiens de manière négative, ainsi que l'ajout de contenus liés à la normalisation avec Israël.

AP Photo/Alex Brandon Signature des accords d'Abraham

L'annulation des changements par Salman ben Hamad est intervenue après une protestation généralisée des religieux du pays, qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un manque de respect envers la tradition et l'identité islamiques et arabes. "Nous soutenons la coexistence et la tolérance, mais pas dans la mesure où nous changeons, remplaçons et érodons les livres de la loi islamique. Ce n'est en aucun cas acceptable", a déclaré le prédicateur bahreïni Hassan al-Husseini à propos des changements, qui comprenaient, entre autres, la suppression des chants de louange pour la mosquée Al-Aqsa, et l'introduction du mot "Israël" sur les cartes.

80 responsables religieux et prédicateurs bahreïnis ont publié une déclaration contre les changements prévus par le ministère de l'Éducation. "Il s'agit d'une violation sans précédent de nos principes, de nos valeurs et de notre appartenance", ont-ils affirmé. "L'omission de la question de la mosquée Al-Aqsa et les autres changements injustifiés dans le programme ne sont en aucun cas liés à la tolérance et à la coexistence. Nous avertissons que nous ne permettrons à personne de remodeler notre identité islamique et arabe."

Amos Ben Gershom/GPO Le président israélien Isaac Herzog et le roi de Bahreïn Hamed ben Issa Al Khalifa

Les accords d'Abraham entre Israel et Bahreïn ont été signés en 2020 et depuis, de nombreux partenariats dans différents domaines ont vu le jour. Le président israélien Isaac Herzog s'y est rendu en visite officielle en décembre dernier. Auparavant, Naftali Bennett avait été le premier chef de gouvernement israélien à effectuer une visite dans ce pays début 2022 et en 2021, Yaïr Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, s'était rendu à Bahreïn pour inaugurer l'ambassade d'Israël.