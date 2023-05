Les ministres arabes des Affaires étrangères se réunissent avant le sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite

Les ministre s'entretiendront de l'ordre du jour et des projets de résolution

Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis mercredi en Arabie saoudite avant le sommet annuel de la Ligue arabe, afin de discuter de l'ordre du jour et des projets de résolution de la prochaine réunion.

Le sommet de cette année, qui débutera vendredi dans la ville de Djeddah, marquera la réadmission de la Syrie, déchirée par la guerre, au sein de la Ligue, qui compte 22 membres, après une suspension de 12 ans. L'adhésion de la Syrie a été gelée après la répression brutale par le président syrien Bachar al-Assad des manifestations de masse de 2011 contre son régime. Le pays a rapidement sombré dans une guerre civile qui a tué près d'un demi-million de personnes et déplacé la moitié des 23 millions d'habitants que comptait le pays avant la guerre.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, a tenu des réunions bilatérales cette semaine dans le royaume avec plusieurs de ses homologues. Damas continue d'appeler à des investissements indispensables dans le pays déchiré par la guerre - paralysé par le conflit et les sanctions occidentales - et a pris des mesures pour rétablir les liens avec l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Égypte et l'Irak.

Le retour de la Syrie dans le giron arabe intervient alors que Damas tente également de rétablir ses liens avec la Turquie, soutien essentiel des groupes d'opposition armés syriens dans le nord-ouest du pays.

Des analystes voient dans cette invitation une manifestation du poids diplomatique de l'Arabie saoudite, qui a plaidé pour la réhabilitation de Damas et cherche à peser sur les conflits de la région. Outre le rétablissement des liens avec le régime syrien, les chefs d'Etat arabes devraient se pencher sur la situation au Soudan, en proie à des combats meurtriers depuis un mois, et au Yémen, théâtre d'une guerre depuis plus de huit ans. "Le sommet de Jeddah est l'un des plus importants depuis longtemps, car il permettra de reconstruire la région", a déclaré l'observateur saoudien Suleiman al-Aqili.