Un religieux chiite pro-iranien en Irak a affirmé que l'agence israélienne est responsable de la mort du successeur de Mahomet, Ali, en l'an 661

Un éminent religieux musulman chiite pro-iranien en Irak s'est retrouvé sous le feu des critiques la semaine dernière, après avoir accusé Israël d'avoir orchestré l'assassinat du premier imam de l'islam chite, il y a plus de 1 300 ans. Lors d'une conférence enregistrée mercredi dernier, Qaïs al-Khazali a reproché à plusieurs reprises aux "Juifs" d'avoir tué Ali Ibn Abi Talib, quatrième calife de l'islam et premier imam de l'islam chiite, ainsi que son fils, Hassan.

Ali a été assassiné en l'an 661 de notre ère par un autre musulman travaillant pour le compte d'un rival politique. Son fils, Hassan, deuxième imam de l'islam chiite, a été assassiné par empoisonnement neuf ans plus tard. La mort d'Ali et d'Hassan a cimenté le schisme au sein de l'islam qui a abouti à la division actuelle entre l'islam sunnite et l'islam chiite, les chiites vénérant Ali et son fils comme les successeurs légitimes de Mahomet.

Alors que la mort d'Ali et d'Hassan est traditionnellement attribuée à des factions musulmanes rivales, Qaïs al-Khazali a affirmé la semaine dernière que "les Juifs", et notamment le service de renseignement israélien du Mossad, étaient responsables, d'abord de la mort d'Ali, puis de celle d'Hassan et de son frère Hussein.

"Les Juifs ! Les Juifs ! Les Juifs ! Ils ont assassiné Hassan, le fils d'Ali, et ils l'ont fait en utilisant une femme", a déclaré Qaïs al-Khazali, affirmant que le Mossad avait fait appel à une prostituée pour l'assassinat. "Les Omeyyades n'étaient que des collaborateurs des Juifs. Ils ont ensuite assassiné l'imam Hussein. Ce sont les mêmes auteurs, mais ils ont utilisé des personnes différentes".

"Qatam était une prostituée. Quel était le modus operandi de l'agence de renseignement israélo-juive ? Que savons-nous d'eux ? Comment obtiennent-ils leurs sources ? Soit par l'argent, soit par les femmes. Dans ce cas, il s'agissait d'une femme. Il ne fait aucun doute qu'elle travaillait à l'époque pour le Mossad israélien et que c'est par son intermédiaire qu'ils ont recruté (l'assassin de l'imam Ali)".

La vidéo a suscité des critiques et des moqueries de la part d'internautes arabophones sur les réseaux sociaux, qui ont judicieusement fait remarquer… que le Mossad n'existait pas au VIIe siècle !