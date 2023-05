L'Iran a envoyé des millions de barils de pétrole à la Syrie en violation des sanctions (média)

Selon Haaretz, les livraisons sont effectuées par des "navires fantômes"

L'Iran a envoyé quelque 16 millions de barils de pétrole à la Syrie en violation des sanctions au cours des six derniers mois, a rapporté mercredi le quotidien Haaretz. Le journal a publié des photos satellites de pétroliers iraniens accostant au port de Lattaquié à 17 reprises au cours de cette période et a évalué la valeur du pétrole livré à plus d'un milliard de dollars.

Les livraisons violent à la fois les sanctions américaines contre l'Iran et celles promulguées contre le régime du dictateur syrien Bachar Al-Assad. Selon Haaretz, les livraisons ont été effectuées par des "navires fantômes" qui naviguent sans identification appropriée.

Durement frappé par des sanctions liés à son programme nucléaire, l'Iran met en scène depuis plusieurs semaines l'amélioration de ses relations avec la Russie, la Chine et les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, son grand rival au Moyen-Orient.