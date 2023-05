Sinan Ogan s’est imposé comme le personnage incontournable du second tour, prévu le 28 mai

Sinan Ogan, troisième homme de la présidentielle turque, profite de son score surprise au premier tour pour tenter de peser sur l'élection. Le quinquagénaire à la haute stature a recueilli dimanche 5,2% des voix, illustrant la poussée des nationalistes qui, tous partis confondus, ont réuni 22% des suffrages lors des législatives qui étaient convoquées le même jour.

"Nous n'avons pas encore décidé si nous soutiendrons Erdogan ou Kiliçdaroglu au second tour. Nous déterminerons qui soutenir après consultations et délibérations dans un ou deux jours. Après ces négociations terminées, la question se posera mais il y a aussi une autre possibilité : ne soutenir personne", a-t-il déclaré lors d'un entretien sur i24NEWS dans Le Prime.

Evoquant son score, il a admis s'attendre à obtenir 10% du total des voix. "Notre attrait pour les électeurs sur le terrain a été évalué à environ 10%, mais nous avons constaté qu'un ou deux pour cent ont été volés sur le terrain [...] Malgré cela, nous avons réalisé cet exploit en un mois avec des ressources limitées et nous avons obtenu des votes de toutes les régions de la Turquie", a-t-il affirmé, pointant du doigt la "faiblesse et l'échec d'une opposition décevante".

Sinan Ogan a affirmé qu'il y a eu "ingérence" lors du premier tour de dimanche. "Je ne peux pas mesurer l'impact de cette intervention sur les résultats finaux. C'est quelque chose qui sera révélé après un certain temps. Il est trop tôt pour en parler", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la politique étrangère de la Turquie, M. Ogan a affirmé que, si le gouvernement actuel est réélu, la question de la guerre en Ukraine sera toujours traitée de manière "équilibrée" comme elle l'est actuellement, que ce soit vis-à-vis de Kiev ou de Moscou. Mais en cas de victoire de Kiliçdaroglu, les politiques seront plus axées sur l'Ukraine. Concernant Israël, Ogan se veut partisan d'une politique qui souhaite "diminuer le nombre d'ennemis et d'augmenter le nombre d'amis".

"Il m'est difficile de comprendre pourquoi nous avons eu de mauvaises relations avec Israël depuis si longtemps", a-t-il expliqué à i24NEWS. "Nous avons des intérêts communs qui profitent aux deux pays. Je pense qu'au lieu de nous battre, nous devrions résoudre nos problèmes avec Israël par le biais des négociations et nous rencontrer sur la base des intérêts communs. C'est le conseil que nous donnerons au gouvernement", a-t-il conclu. Le second tour de l'élection présidentielle turque aura lieu le dimanche 28 mai.