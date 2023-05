La chanteuse Eden Ben Zaken s'offre une luxueuse villa à Dubaï

Dubaï attire de plus en plus les stars israéliennes

Omer Adam et sa petite amie, le mannequin Yaël Shelbia, ne sont pas les seuls à être fascinés par les vues spectaculaires et le luxe de Dubaï. La chanteuse israélienne à succès, Eden Ben Zaken, et son mari Shuki, ont fait l'acquisition d'une villa dans la ville de la démesure. Très populaire en Israël grâce à ses nombreux tubes et concerts, l'interprète de "Haïm Sheli" et son mari n'ont pas l'intention de quitter leur cocon de Rishon Letzion. Cependant, ils ont trouvé un endroit idéal pour passer leurs vacances en famille, tout en réalisant un investissement à long terme pour eux et leurs deux enfants.

AP Photo/Kamran Jebreili Le quartier de la Marina à Dubaï aux Émirats arabes unis, le 6 avril 2021

La villa, qui sera composée de deux étages et de quatre chambres, comprendra également un petit jardin. Sa construction devrait être achevée l'année prochaine. Selon des sources, le montant investi s'élève à un million de dollars.

Eden Ben Zaken, qui célèbre ses dix ans de carrière, se produira le 20 juin sur la scène de la salle Menora Mivtachim Arena à Tel-Aviv. "Nous avons écrit l'histoire ensemble. Venez assister au spectacle de la décennie le 20 juin. Ce sera la plus grande fête que j'ai organisée au cours de toute ma carrière", a-t-elle déclaré à son public.