"Nous ne tarderons pas à aider le peuple palestinien à établir un État indépendant" (Ben Salmane)

"La question palestinienne est au sommet de nos priorités"

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a abordé la question palestinienne au début du sommet de la Ligue arabe qui a lieu ce vendredi.

"La question palestinienne était et demeure toujours la question centrale des pays arabes et figure en tête de l'ordre des priorités du royaume. Nous ne tarderons pas à aider le peuple palestinien à récupérer ses terres, à restaurer ses droits légitimes et à établir un État indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale", a-t-il affirmé.

Parmi les personnes présentes au sommet figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le président de l'Autorité palestinienne a déclaré lors de la conférence que "la commémoration de la Nakba à l'ONU réfute le récit sioniste".

Thaer GHANAIM / PPO / AFP

Mahmoud Abbas a appelé les pays arabes à saisir la Cour internationale de justice concernant "la nature de l'occupation", accusant Israël de "violer les accords signés et les résolutions de l'ONU et d'adhérer au projet colonial basé sur la poursuite de l'occupation l'occupation, le nettoyage ethnique et l'apartheid". Il a également affirmé que "le gouvernement actuel applique des mesures unilatérales, la colonisation, l'annexion raciste et les lois fascistes".

"La question palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien seront au centre du sommet arabe", a-t-il ajouté en exhortant à trouver une solution "à la fin de l'occupation israélienne, au retour des réfugiés et à la libération des prisonniers".

L'invité spécial du sommet n'est autre que le président de la Syrie. Assad a pris la parole lors de la conférence et a affirmé que "le sommet de la Ligue arabe est une occasion historique de résoudre les problèmes régionaux sans ingérence occidentale et étrangère". "Nous sommes heureux de la présence du président syrien et espérons que le retour de la Syrie dans la Ligue arabe aidera à mettre fin à sa crise", a déclaré Ben Salmane.

SANA via AP, File

La participation d'Assad au sommet constitue sa première visite en Arabie saoudite depuis 2011 et ouvre la voie à un nouveau réchauffement des relations avec les pays arabes.