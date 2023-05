Zones rebelles de Syrie : manifestations contre le retour d'Assad dans le giron arabe

"Le peuple veut la chute du régime"

Des centaines de Syriens ont manifesté vendredi dans les zones rebelles du nord de la Syrie pour dénoncer la participation du président Bachar al-Assad au sommet arabe en Arabie saoudite.

"Le peuple veut la chute du régime", ont scandé des manifestants dans la ville d'Azaz, sous contrôle de formations rebelles proturques, reprenant le principal slogan du soulèvement pacifique en Syrie en 2011.

Le président syrien a participé vendredi à son premier sommet de la Ligue arabe depuis plus d'une décennie, signant son retour sur la scène diplomatique arabe après des années d'isolement en raison de sa répression du soulèvement qui a dégénéré en guerre civile.

"La Syrie ne peut être représentée par le criminel Assad", "Si vous pensez que le soulèvement est terminé, vous vous trompez", lit-on sur des banderoles brandies par les manifestants, à l'adresse des pays arabes.

AP Photo

"J'ai vécu la douleur de la détention, du blocus et de l'exode", a affirmé Aïcha Mourad, 30 ans, une femme qui participe au rassemblement. "Nous appelons les peuples arabes à faire pression sur leurs gouvernements pour qu'ils reviennent sur cette décision (de réintégrer la Syrie au sein de la Ligue arabe, NDLR) et fassent pression sur Bachar al-Assad pour qu'il parte", a de son côté déclaré Issam Khatib, un avocat qui a fui la ville d'Alep (nord).

M. Assad, exclu de la Ligue arabe fin 2011, a bénéficié d'un élan de solidarité après le séisme du 6 février, qui a fait des milliers de morts en Turquie et en Syrie et suscité un élan de solidarité internationale. Il a également tiré profit des bouleversements régionaux, notamment du réchauffement entre Ryad, poids lourd du monde arabe, et Téhéran, un des principaux alliés du régime syrien. Le président syrien a exprimé l'espoir que le sommet marquera le début d'une "nouvelle phase" de solidarité et d'action arabe commune.

La guerre en Syrie qui a impliqué des acteurs régionaux et internationaux a morcelé le pays et fait environ un demi-million de morts et des millions de réfugiés et déplacés dans le pays où de vastes zones échappent encore au contrôle du régime.