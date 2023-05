"Nous avons l'intention d'élargir la coopération multiforme avec les pays arabes"

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, vendredi, dans un télégramme au 32e sommet arabe tenu à Djeddah en Arabie saoudite, que la Russie "est prête à participer à la résolution des crises de la région."

"Nous avons l'intention d'élargir la coopération multiforme avec les pays arabes", a-t-il poursuivi, soulignant la volonté de son pays de soutenir les efforts de résolution des crises au Soudan, en Libye et au Yémen.

BANDAR AL-JALOUD / SPA / AFP Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite

Le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, avait souligné dès l'ouverture du sommet de Djeddah plus tôt dans la journée l'importance de régler pacifiquement "la crise humaine en Ukraine", et la volonté du Royaume de poursuivre les efforts de médiation entre la Fédération de Russie et Ukraine.

"Certains" pays arabes "ferment les yeux" sur l'invasion russe

Ces déclarations font écho avec le voyage surprise de M. Zelensky au sommet de Djeddah, ville côtière de la mer Rouge, qui est sa première visite au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Un responsable de la Ligue arabe a déclaré que l'invitation provenait de l'Arabie saoudite, et non de la Ligue elle-même. Les responsables saoudiens n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Le sommet marque également le retour à la Ligue arabe du président syrien Bachar el-Assad, un allié fidèle de la Russie qui avait été suspendu en 2011 en raison de la répression violente des manifestants pro-démocratie dans son pays, qui avait conduit à la guerre civile.

SPA/AFP

M. Zelensky a souligné l'impact de la guerre en Ukraine sur les musulmans de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. "La Crimée a été la première à souffrir de l'occupation russe et, jusqu'à présent, la plupart de ceux qui sont soumis à la répression dans la Crimée occupée sont des musulmans", a-t-il déclaré.

"Malheureusement, certains dans le monde et ici, parmi vous, ferment les yeux sur ces carnages et ces annexions illégales", a déclaré M. Zelensky aux participants au sommet, les exhortant à "jeter un regard honnête" sur la guerre.

M. Zelensky a également remercié le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour son soutien à "l'intégrité territoriale" de l'Ukraine, et a appelé à l'unité "pour sauver les gens des cages de la prison russe". M. Zelensky s'est rendu en Arabie saoudite à bord d'un avion du gouvernement français en provenance de Pologne, a indiqué l'ambassadeur de France en Arabie saoudite sur Twitter.