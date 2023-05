Liban : arrestation d'un membre important du groupe Al-Qaida

"TM est l'un des dirigeants les plus éminents d'Al-Qaïda et le fondateur des cellules de l'organisation au Liban"

Le Liban a déclaré samedi avoir arrêté un important dirigeant local du groupe terroriste al-Qaïda, dans le village de Deir Ammar, non loin de Tripoli.

Un communiqué de presse de l'armée a identifié l'homme arrêté par les initiales "TM", et indiqué que l'arrestation avait eu lieu vendredi.

"TM est l'un des dirigeants les plus éminents d'Al-Qaïda et le fondateur des cellules de l'organisation au Liban", a-t-il ajouté. "Il a également joué un rôle clé dans la création de l'organisation terroriste Fatah al-Islam", ajoute le communiqué, faisant référence à une milice terroriste inspirée par al-Qaïda qui était active au Liban il y a plus de dix ans.

L'armée libanaise a souligné que le terroriste avait disparu des radars fin 2007, à la suite d'une bataille acharnée entre l'armée et le Fatah al-Islam dans un camp de réfugiés au nord du Liban. Il était ensuite revenu sur le devant de la scène après la montée en puissance de l'État islamique et du groupe djihadiste syrien Front Nosra.